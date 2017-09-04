(Görüntülü Haber) Adımayan'da ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Barbaros Hayrettin Mahallesi\'nde akşam saatlerinde 3 katlı binanın birinci katında bulunan Selim İçli’ye ait evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da bir üst katta mahsur kalan çocukları tahliye etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedaviye alındı. Evin kullanılmaz hale geldiği yanğının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlatıldı.