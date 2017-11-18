(Görüntülü Haber) Adilcevaz’da 23 kaçak mülteci yakalandı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ(Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Adilcevaz İlçesi’nde yasa dışı yollarla ülkeye giren Pakistan ve Afganistan uyruklu 23 mülteci yakalandı. Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi\'nden alınarak İstanbul’a götürülmek vaadiyle kişi başı 350 dolar alınan 23 mülteci, Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesi ekipleri tarafından yapılan yol denetimi sırasında minibüs içerisinde yakalandı. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen mülteciler, sağlık kontrollerinin ardından Muş Yabancılar Geri Gönderme merkezine götürüldü. Mültecileri yasadışı yollarla İstanbul’a götürmeye çalışan Gökmen A. ve Salih G. ise gözaltına alındı. Mülteciler, Muş Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, yakalanan şüpheliler Adilcevaz Adliyesi’ne sevk edildi.