T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Adilcevaz’da 23 kaçak mülteci yakalandı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ(Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Adilcevaz İlçesi’nde yasa dışı yollarla ülkeye giren Pakistan ve Afganistan uyruklu 23 mülteci yakalandı

18 Kasım 2017 16:23

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ(Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Adilcevaz İlçesi’nde yasa dışı yollarla ülkeye giren Pakistan ve Afganistan uyruklu 23 mülteci yakalandı. Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi\'nden alınarak İstanbul’a götürülmek vaadiyle kişi başı 350 dolar alınan 23 mülteci, Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesi ekipleri tarafından yapılan yol denetimi sırasında minibüs içerisinde yakalandı. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen mülteciler, sağlık kontrollerinin ardından Muş Yabancılar Geri Gönderme merkezine götürüldü. Mültecileri yasadışı yollarla İstanbul’a götürmeye çalışan Gökmen A. ve Salih G. ise gözaltına alındı. Mülteciler, Muş Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, yakalanan şüpheliler Adilcevaz Adliyesi’ne sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Salih BEŞKARDEŞADİLCEVAZBitlis DHA BİTLİS AdilcevazPakistanAfganistanAğrının DoğubayazıtAdilcevazEmniyet Müdürlüğü AsayişEmniyet MüdürlüğüMuş Yabancılar Geri GöndermeMültecileriGökmenSalihMülteciler Muş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24