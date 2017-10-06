(Görüntülü Haber) Adapazarı Şeker Fabrikası, arıtma tesisini hizmete soktu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI Şeker Fabrikası\'nın 20 milyon lira yatırımla kurduğu yeni arıtma tesisi hizmete girdi. Tesis sayesinde çevreye yayılan kötü kokunun önleneceği belirtildi.



Adapazarı Şeker Fabrikası, çevreye yayılan kötü koku sorununu ortadan kaldıracak Atıksu Arıtma Tesisi\'ni bugün hizmete soktu. Fabrika alanında gerçekleştirilen törene Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Adapazarı Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yaşar Serdengeçti, Yıldız Holding Global Hukuk Başkanı İbrahim Taşkın, Yıldız Holding Genel Müdürü Hüseyin Avni Metinkale, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Törende konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, \"Yıldız Holding ailesi Türkiye\'nin istihdamı ve ihracatı açısından çok önemli bir kurum. Böyle bir ailenin Adapazarı Şeker Fabrikası\'nı alması ve bu fabrikanın sürdürülebilir hale gelmesi Sakarya için büyük bir şans\" dedi.



Tesisin Türkiye\'deki şeker fabrikaları arasındaki en büyük arıtma tesisi olduğunu belirten Adapazarı Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yaşar Serdengeçti de, \"Türkiye ekonomisinin önemli sanayi kuruluşları arasında yer alan fabrikamız 20 milyon liralık yatırımla şeker fabrikaları arasında en büyük arıtma tesisine sahip oldu. Bu yatırım, bugün şeker sanayinde yapılan en yüksek bütçeli ve en hızlı hayata geçen projedir. Aslında fabrikamızın ihtiyacı olan kapasitenin 2 katı düzeyinde bir yatırım yaptık, zira hiçbir konuda açık kapı bırakmak istemedik. Tedbirlerimizi elden bırakmadık. Doğaya saygı, yalnızca rakamlarla ölçülebilecek bir kavram değil elbet\" diye konuştu.



Fabrikanın Genel Müdürü Hasan Çapraz ise tesis sayesinde şehirde yaşayanların kötü kokudan kurtulacağını kaydederek, \"Adapazarı ilimizin ekonomisine büyük katkı sağlayan fabrikamıza böylesi bir arıtma tesisi kazandırdığımız için çok mutluyuz. Artık atık su problemimiz olmayacak. Böylece şehir sakinlerini üzen koku da ortadan kalkacak. Bu tesis üretimimizi sürdürülebilir kılacak. Peki ne yapacağız? Arıtmadan çıkan çamur, lisanslı bertaraf tesislerine verilecek. Pancar yıkamadan çıkan toprağımızı ise belediyemizin atık sahasında teslim edilecek. Böylelikle ekonomik olan her bir değeri kaybetmeden tekrar tesisimizde kullanacağız\" dedi.