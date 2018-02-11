(Görüntülü Haber) Adana'ya şehit ateşi düştü

Uğur SELÇİK/ İMAMOĞLU (Adana), (DHA)- AFRİN\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Uzman Çavuş Halis Koca\'nın (28) ailesine acı haber ulaştı.



İmamoğlu İlçesi\'nde şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Askeri yetkililer, acı haberi şehidin ailesine iletirken yakınları fenalık geçirdi. Şehit Halis Koca\'nın babası Hidayet ve annesi İmran Koca\'nın rahatsızlıkları nedeniyle çok önceden yaşamını yitirdikleri öğrenildi. 2 kardeşi bulunan şehidin, oto tamircisi olan ağabeyi Halit Koca\'ya 1 yıl önce ev aldığı kaydedildi.