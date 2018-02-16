(Görüntülü Haber) Adana'daki TOKİ çekilişinde büyük heyecan

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Adana\'da yapılan konutların kura çekiminde 649 kişi ev sahibi olma sevinci yaşadı. TOKİ tarafından Buruk Mahallesi\'nde yapılan alt gelir grubu 2+1 odalı 356, 3+1 odalı 293 adet konut için Yüreğir İlçesi Serinevler Spor Salonu\'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Adana 15\'inci Noter denetiminde gerçekleştirilen kura çekimine Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel\'de katıldı. BÜYÜK HEYECAN Kaymakam Genel, şehit ailelerine yönelik yapılan kura çekimini gerçekleştirdi. Şehit aileleri ve engelli ev sahibi olmak isteyen kişiler için öncelik tanındı. Çekiliş törenine ailecek, çocuklarıyla ve bireysel olarak gelen konut sahibi olmak isteyenler, büyük heyecan ve mutluluk yaşadı. Yaklaşık 7 bin kişinin başvurduğu konutlar, sahiplerini bulurken, salonu dolduran adaylar heyecan içinde adının okunmasını bekledi. Kurada adı okunanlar ev sahibi olmanın mutluluğuyla salondan ayrıldı.