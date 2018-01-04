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(Görüntülü Haber) Adana'daki okullarda son 2 derse 'sağanak' iptali

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA Valiliği'nin talimatıyla bu sabahtan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi

04 Ocak 2018 19:29

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA Valiliği\'nin talimatıyla bu sabahtan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi. Okul yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almasını istedi.

Valilikten şiddetli yağış nedeniyle yapılan açıklama ise şöyle;

\"Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden alınan anlık hava durumu raporuna göre ilimizde yoğun yağış görülmekte olup okullarımızda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin olumsuz yönde etkilenebileceği düşünüldüğünden ilimiz 4 merkez ilçede ikili eğitim yapan tüm okullarda  bugün yapılması gereken son iki ders saatinin tatil edilmesi uygun görülmüştür.\"

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