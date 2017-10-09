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(Görüntülü Haber) Adana'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk 8 yaralı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 2 minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

09 Ekim 2017 17:56

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 2 minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 3\'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası çıkan kavgayı polis güçlükle yatıştırdı. Kaza, merkez Seyhan İlçesi Ulu Cami Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet T. yönetimindeki 01 M 0293 plakalı minibüs, İsa E.\'nin kullandığı 33 RV 538 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, Ramazan Ş. yönetimindeki 01 M 0254 plakalı başka bir minibüse çarptı. Zincirleme kazada kamyonette bulunan Muhammet E., Elanur E., Enes E., Berivan Fatma E., Sultan E., Kevser E., İsa E. ile Nizamettin Y. yaralandı. Araçta sıkışan Nizamettin Y. ve Sultan E., Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı CANKUR ekipleri tarafından çıkartıldı. Bu sırada, kazaya karışan taraflar ve sürücüler arasında da kavga çıktı. Polis tarafları güçlükle ayırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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