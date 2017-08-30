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(Görüntülü Haber) Adana'da Zafer Bayramı kutlandı

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) ADANA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı

30 Ağustos 2017 15:19

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) ADANA\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı. Adana\'daki ilk tören, Atatürk Parkı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenklerin konulması, İstiklal Marşı\'nın okunması ve göndere Türk Bayrağı\'nın çekilmesiyle başladı. Buradaki tören ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6\'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, resmi geçit töreninin yapıldığı Uğur Mumcu Meydanı\'na gelerek, askeri araçla töreni izlemeye gelenleri selamlayarak bayramını kutladı. Sabah saatlerinden itibaren başlayan 30 dereceyi bulan ve nemin etkisiyle daha fazla hissedilen aşırı sıcak, ayrıca Kurban Bayramı tatilinin de başlaması nedeniyle 2 milyon nüfuslu Adana\'da töreni izlemeye çok az kişi katıldı.

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