(Görüntülü Haber) Adana'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen kişilerin adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi. 15 Temmuz\'da Ankara\'da şehit olan polis memuru Yunus Uğur\'un adının verildiği operasyonda önceden tespit edilen 13 adrese özel harekat polisleriyle gidildi. Ekipler, detektör köpeklerle adreslerde detaylı arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.