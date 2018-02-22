(Görüntülü Haber) Adana'da üst düzey subaylardan sorumlu imam, askerlik yaparken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA İncirlik Hava Üssü, Piyade Tümen Komutanlığı ve Jandarma Bölge Komutanlığı\'ndaki FETÖ/PDY\'nin mensup üst düzey subaylara imamlık yaptığı öne sürülen beden eğitimi öğretmeni A.Y., asteğmen olarak askerliğini yaptığı İstanbul\'da yakalanıp tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdülüğü’ne bağlı ekipler, silahlı terör örgütü ‘FETÖ/PDY’ye karşı 10 Şubat’ta Adana merkezli İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Siirt ve Zonguldak’ta eş zamanlı olarak yaptığı operasyonda 39 kişiyi yakaladı. Örgütün İncirlik Hava Üssü, Piyada Tümen Komutanlığı ve Jandarma Bölge Komutanlığı\'ndan sorumlu imamı olduğu belirtilen beden eğitimi öğretmeni A.Y. ise İstanbul’da, asteğmen olarak vatani görevini yaparken gözaltına alındı. Kritik görevlerde bulunan üst düzey komutanlardan sorumlu olan A.Y.\'nin gözden uzak evlerde sohbet toplantıları düzenlediği ve 2 farklı GSM operatörüne ait hat üzerinden de ‘ByLock’ kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca A.Y.\'nin halen tututlu yargılanan eski İncirlik 10\'uncu Tanker Üs Komutanı Bekir Ercan Van ile de 15 Temmuz darbe girişiminde bağlantısı olup olmadığından araştırıldığı öğrenildi. Emniyetteki sorgusunda, ‘Etkin Pişmanlık Yasası’ndan faydalanmak istedeyen A.Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.