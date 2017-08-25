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(Görüntülü Haber) Adana'da TOKİ konutları için kura çekimi

ADANA,(DHA)- ADANA'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan bin 103 konuttan 88'inin sahipleri kura çekimi ile belirlendi

25 Ağustos 2017 12:31

ADANA,(DHA)- ADANA\'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan bin 103 konuttan 88\'inin sahipleri kura çekimi ile belirlendi. TOKİ tarafından, Yüreğir Serinevler Spor Salonu\'nda noter huzurunda yapılan kura çekimine, vatandaşlar aileleriyle birlikte katıldı. Yapılacak olan 3+1 413 dairenin 88\'i çekilişle hak sahiplerine verildi. Aylık en düşük bin 104 lira, en yüksek 2 bin 425 lira taksitle verilecek olan konutların toplam maliyetinin daire başına 212 bin ila 290 bin lira arasında olacağı bildirildi. Ayrıca vatandaşların ödemelerini konutları tamamlanınca yapacakları açıklandı. Kurada isimleri okunan Yıldırım çifti ise 12 yılın ardından sonra ev sahibi olduklarını söyledi. Ahu Yıldırım sevincini eşi Süleyman Yıldırım ile paylaştı. Salonun büyük bölümünü dolduranlar arasında ismi okunanlar sevinç çığlıkları attı.

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