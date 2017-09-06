(Görüntülü Haber) Adana'da TIR'da 109 kilo eroin; 2 gözaltı

Yusuf BAŞTUĞ / ADANA, (DHA) - ADANA\'da yol uygulaması yapan polis bir TIR\'da 109 kilo eroin ele geçirirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirlik Park Alanı\'nda yol uygulaması yaptı. 34 LKM 66 plakalı TIR\'ı durduran polisler, uyuşturucu konusunda eğitimli köpekler \'oskar\' ve \'pars\'ı da kullanarak arama yaptı. TIR\'ın yakıt deposunda \'zula\' tabir edilen gizli bir bölmede paketler halinde 109 kilo eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü 33 yaşındaki Cengiz Y. ve yanındaki 42 yaşındaki Arif E. gözaltına alınırken, uyuşturucu maddenin Güneydoğu bölgesinden İstanbul\'a nakledilmek istendiği açıklandı. Emniyet binasında basına gösterilen eroinle ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, \"Uyuşturucu ile mücadeleyi terörle mücadele ile birlikte değerlendiriyoruz. Ekiplerimizin duyarlı çalışmaları sayesinde uyuşturucu tacirlerini engelledik\" dedi.