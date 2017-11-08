(Görüntülü Haber) Adana'da Tarım Fuarı açıldı

Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA) ADANA 11\'nci Uluslararası Tarım Fuarı, 250 firmanın katılımıyla açıldı. Tüyap Kongre Merkezi\'nde düzenlenen açılışa Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Gökoğlu, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, üreticiler ve firma sahipleri katıldı. Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, Tarım Fuarı\'nın her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Alagöz, Yabancı ziyaretçi ve yatırımcının tartışıldığı bir dönemde, Adana Uluslararası Tarım Fuarı yüzde 44\'lük büyüme gösterdi. Bu yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. 2016 yılında 30 bin metrekarelik bir alanda fuar düzenledik. Adana\'da fuarcılığın başladığı günden itibaren en büyük fuarla karşınızdayız dedi. ÇUKUROVA, DÜNYANIN GIDA MERKEZİ Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise Çukurova\'nın yılda 3 kez hasat yapılabilen bereketli topraklara sahip olduğunu söyledi. Demirtaş şöyle konuştu Yılda üç hasat yapılan Çukurova\'yı, sadece ülkemiz için değil dünya içinde gıda merkezi olarak değerlendirebiliriz. Ülkemiz, çok ürünlü ziraatın uygulandığı ve tarıma dayalı sanayinin geliştiği bir ülkedir. Bu gelişmenin sürdürülebilir olması hiç kuşkusuz, tarımda teknoloji kullanımıyla mümkündür. Tarım teknolojisindeki son gelişmelerin vitrine çıkacağı Adana Tarım Fuarı, geniş ürün yelpazesi ile çiftçilerimize önemli katkılar sağlayacaktır. Çukurova\'da modern ve teknolojik tarımın yanı sıra organik tarım gibi, alternatif tarım metotlarına da imkan sağlamaktayız. İlimizde yaklaşık 20 bin dekar alanda, 59 ürün türünde, 282 üreticimize organik tarım alanında destek vermekteyiz. İmamoğlu Sulama Projesi ile 1 milyon dekar alanı sulu tarıma açmayı ve şehir tarımının kendi içindeki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmayı planlıyoruz. İmamoğlu Sulama Projesi ile Adana\'da tarımın tarihini yeniden yazacağımıza inanıyorum. Yapılan açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve beraberindekiler, açılan stantları ziyaret etti.