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(Görüntülü Haber) Adana'da silah kaçakçılarına operasyon: 8 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

13 Aralık 2017 13:35

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen çok sayıda kişinin evine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Asayiş, Özel Harekat ve Terörle Mücadele şubelerinin de desteği ile yapılan aramalarda 8 kişi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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