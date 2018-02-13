(Görüntülü Haber) Adana'da Sevgililer Günü heyecanı

Akif ÖZDEMİR ADANA, (DHA) ADANA\'da 14 Şubat Sevgililer Günü\'nün yaklaşmasıyla çiçekçiler, haırlıklarını tamamladı. Adana\'da gül tanesi 7.5 liradan tezgaha çıktı. Kentte 40 yıldır çiçekçilik yapan Batuhan Çiçekçilik sahibi 60 yaşındaki Sedat Gezer, Sevgililer Günü ile satışlarda büyük beklentiye girdiklerini söyledi. Satışlar için belirsizlik yaşadıklarını anlatan Gezer, Bu yılki satışta bir çok şey bekliyoruz ama ne olacağını bilmiyoruz. Yarının ne getireceğini bilmiyoruz. Ekonominin kötü olmasından ötürü insanlarımız çiçek almaya dahi korkuyor. Bu yıl 1000 gül siparişi verdim. Şuan tanesi 7.5 liradan satmaya başlayacağız. İstanbul\'da Ankara\'da 20 liraya satılırken, Adana\'da 5 liraya kadar satılıyordu diye konuştu.