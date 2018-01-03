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(Görüntülü Haber) Adana'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla 1'i kadın 7 kişi yakalanıp, gözaltına alındı

03 Ocak 2018 13:49

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla 1\'i kadın 7 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde bulunan 3 mahallede operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı şafak vakti düzenlenen baskında, örgüt adına sokak gösterileri düzenleyipş korsan gösterilerde bulunan ve örgütün propagandasını yaptıkları önü sürülen 1\'i kadın 7 kişiyi yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel döküman ele geçilirdi. Emniyete götürülen Hamdi Ç., Halime K., Yakup K., Şahin O., Hakan K., Erkan İ. ve Resul K. sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlıların ayrıca 2013 yılında belediyeye ait bir iş makinesinin yakılmasının emrini veren kişiler olduğu da belirtildi.

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