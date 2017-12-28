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(Görüntülü Haber) Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı

28 Aralık 2017 12:14

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Kent merkezinde terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu, 2012 yılında örgüt adına yapılan korsan gösteride bir iş makinesini yaktığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emnniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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