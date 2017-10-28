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(Görüntülü Haber) Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3'ü çocuk 13 kişi gözaltına alındı

28 Ekim 2017 13:07

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3\'ü çocuk 13 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu, örgüt adına korsan gösteri düzenleyen ve katılan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Asayiş, Narkotik ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda  evlerde arama yapan ekipler, 3\'ü çocuk 13 kişiyi gözaltına alırken, bir ruhsatsız av tüfeği ve mühimmatı da ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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