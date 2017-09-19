(Görüntülü Haber) Adana'da merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana merkezli Mersin ve İstanbul\'da 19 eve eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırdıkları evlere giren ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 11 kilo 600 gram esrar, 120 gram metamfetamin, 600 gram eroin, 120 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edilen 7 bin lira ele geçirildi. Adana\'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü ardından Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınanların ise aynı gün içinde Adana\'ya getirileceği bildirildi.