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(Görüntülü Haber) Adana'da korkutan fabrika yangını (4)

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında yangın çıktı

06 Ekim 2017 22:07

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana- Ceyhan karayolu üzerindeki Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki boya fabrikasında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika işçileri ile OSB itfaiyesinin müdahale ettiği yangın kimyasallar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin katıldığı söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü de havadan helikopter ile destek verdi. Gökyüzüne yükselen siyah duman panik yaşatırken dumandan etkilenen fabrika işçilerine ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Fabrikadaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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