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(Görüntülü Haber) Adana'da karakol yakınında patlama (1)

ADANA, (DHA)- ADANA'da merkez Seyhan ilçesinde bulunan Hürriyet Polis Karakolu'nun yakınında şiddetli bir phatlama meydana geldi

29 Aralık 2017 12:12

ADANA, (DHA)- ADANA\'da merkez Seyhan ilçesinde bulunan Hürriyet Polis Karakolu\'nun yakınında şiddetli bir phatlama meydana geldi. Şehrin birçok kesiminde duyulan patlamanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi\'nde bulunan Hürriyet Polis Karakolu\'nun yakınında saat 19.10 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Polis merkezinin çok yakınında meydana gelen ve kentin birçok bölgesinden duyulan şiddetli patlama, korku ve endişe yarattı. Patlamanın heman ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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