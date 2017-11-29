(Görüntülü Haber) Adana'da kadın şiddetli ağlattı

Çağlar ÖZTÜR - Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA) ADANA\'da 40 yaşındaki Emine Sayar, boşanmalarına rağmen birlikte yaşamayı sürdürdüğü 42 yaşındaki Ayhan Akdemir uyurken üzerine kızgın yağ döküp başına satırla vurdu. Yaralı adam kendini evin tuvaletine kapatarak ölümden kurtuldu. Hem yanan hem de yüzü kan içinde kalan Ayhan Akdemir\'i hastanede gören bazı hasta yakınları ağladı. Olay, merkez Yüreğir İlçesi PTT Evleri Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 çocuk annesi Emine Sayar, sabah saatlerinde birlikte yaşadığı eski eşi Ayhan Akdemir uyurken başına kızgın yağ döktü. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşanmalarına karşın yeniden barışıp aynı evde birlikte yaşayan genç kadın, yağ döktükten sonra eski eşinin başına satırla vurdu. Başından 3 darbe alan Aydemir, kaçarak kendini kilitleyip canını zor kurtardı. Emine Sayar, bir süre sonra evi terk etti, tuvaletten çıkan yaralı Aydemir de polisi arayıp yardım istedi. HASTA YAKINLARI HALİNE AĞLADI Eve gelen polis Akdemir\'i kanlar içinde şoka girmiş halde buldu. Eli yüzü kan içinde olan ve başında yanıklar oluşan Akdemir, çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastaneye getirilen ve tanınmaz hale gelen Aydemir\'in gören bazı hasta yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Hayati tehlikesi bulunan Aydemir, yoğun bakıma alındı. Aydemir\'in şikayeti üzerine Emine Sayar, evinin sokağında gözaltına alındı.