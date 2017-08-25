(Görüntülü Haber) Adana'da hasat şenliği

ADANA,(DHA)- ADANA\'DA çeşitli kurumların işbirliğiyle mısır hasadı şenliği düzenlendi. Şenlikte konuşan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, üretimin bu yıl yüzde 8 oranında azaldığını belirterek, \"Adana çiftçisi pamuktan zaman içerisinde vazgeçerek mısırı tercih etmiş durumda. Bu yıl üretimin 5,9 milyon tonun altına da düşeceğini öngörüyoruz\" dedi. 2017 Mısır Hasat Şenliği, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği (NÜD), Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER), Adana Ticaret Borsası (ATB), Adana Tahıl Üreticileri Derneği ve Adana Çiftçiler Birliği\'nin organizesiyle Yüreğir ilçesine bağlı Suluca Mahallesi\'nde Dede Aytekin tarlasında düzenlendi. Şenliğe Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'nün yanı sına kent protokolü ile çiftçiler katıldı. \"ÜRETİM DÜŞTÜ\" Şenlikte konuşan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, üretimin bu yıl yüzde 8 oranında azaldığını belirterek, \"Adana çiftçisi pamuktan zaman içerisinde vazgeçerek mısırı tercih etmiş durumda. Bu yıl üretimin 5,9 milyon tonun altına da düşeceğini öngörüyoruz\" ifadelerini kullandı. TMO Alım Muhafaza Daire Başkanı Cihan Soyalp ise Türkiye genelinde mısır üretim veriminin düştüğünü ancak bazı çiftçilerin dekar başına 2 tona kadar verim aldığını kaydederek, \"Geçtiğimiz yıl 6.4 milyon ton olan mısır üretimi yüzde 8 düşüşle 5,9 milyon ton seviyesinde olmasını bekliyoruz. Adana ülkemiz mısır üretiminin yüzde 20\'sini üretmekte. Geçen yıla göre Adana bölgesinde verimde bir miktar düşüş olmasına rağmen bazı çiftçilerimiz 2 tona kadar verim almışlar\" diye konuştu. \"ANIZ, HEM TOPRAĞA HEM ÇEVREYE ZARARLI\" Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise üreticilere anız yakmamaları konusunda uyarılarda bulunarak \"Anadolu insanları çiftçiliği Çukurova insanından öğrenmiştir. Verimlilik artışından tutun, ürün çeşitliliği bakımından hep insanlarımıza örnek olmuşuzdur. Ama örnek olmadığımız bir şey var. Anız yakmaktan vazgeçmemiz lazım. Vatandaşlarımız anızlarını yakıp, hem çevreye hem toprağa zarar veriyorlar. Özellikle benim son 1 aydan beri aldığım şikayet anız yangınları. Lütfen anızları yakmayın. Bunu önlememiz lazım. Benim Adana\'nın tarımından büyük umudum var\" açıklamalarında bulundu. \"KOTA GİBİ BİR AYAK BAĞIMIZ VAR\" NÜD Başkanı Rint Akyüz ise mısırın nişasta sanayisinin ham maddesi olduğunu belirterek şunları söyledi: \"Sanayi kuruluşları üretimlerinde Türk çiftçisi tarafından üretilen yüzde 100 yerli mısırı kullanıyor. NÜD olarak ürün kayıplarının, verim düşüklüğünün önüne geçmeye, verimi ve kaliteyi arttırmaya yönelik çalışmalara da devam ediyoruz. Biz Türkiye\'nin mısırına katma değerli ürünlerle, ekonominin ülkemizin daha fazla kazanmasına uğraş verirken kota gibi bir ayak bağımız var. Bu kapsamda nişasta sanayinin başlıca ürünü olan nişasta bazlı şeker üretimimizde belirlenen kota dahilinde gerçekleşiyor. Pancar şeker üretimindeki sıkıntılar nedeniyle yapılan ithalatla son iki yıldır Türkiye\'nin kaynakları yurt dışına aktarılırken nişasta sanayi var olan kapasitesine rağmen sınırlı üretim yapmak durumunda kalıyor. Kota sisteminin yürürlüğe girdiği 2001 senesinden bu yana hükümetler kendilerine kanunu verdiği yetkilere dayanarak bizim kotalarımızı her sene arttırdılar. Ancak ilk defa olarak kota döneminin bitmesine 7 gün kalmasına rağmen bu artış yapılmadı. Bu artışın yapılmamış olmasının kimseye bir faydası yok ama zarar tarafında bakarsanız toplamda 400 milyon lira zarar var.\" Konuşmaların ardından şenlikte biçerdöverin mısırı biçmesi ile hasat başladı.