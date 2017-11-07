T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Adana'da firarilere şafak operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşen hapis cezası bulunan çok sayıda firari, şafak operasyonuyla yakalandı

07 Kasım 2017 12:40

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşen hapis cezası bulunan çok sayıda firari, şafak operasyonuyla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak, teslim olmayan kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat ve Terörle Mücadele (TEM) ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı operasyonda, direnişin olabileceği evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırıldı. Geniş güvenlik önlemi altında yürütülen operasyonda, çok sayıda firari yakalandı. Yakalanan firariler, işlemleri yapılmak üzeri bölgedeki karakollara götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHA ADANAAsayişMüdürlüğüBüroHarekatTerörle Mücadele TEMGenişYakalanan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24