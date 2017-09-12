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(Görüntülü Haber) Adana'da FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı

12 Eylül 2017 12:54

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt ile ilişkisi olduğu iddia edilen kişilerin evlerine, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda farklı meslek gruplarından 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlan şüpheliler arasında hamile bir kadının da bulunduğu görüldü. Şüpheliler, sağlık kontrolü ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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