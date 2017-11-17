(Görüntülü Haber) Adana'da FETÖ operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında eski polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt ile ilişkisi olduğu iddia edilen kişilerin evlerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Asayiş ve Terörle Mücadele şubeleri ve ilçe emniyek müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda evlerde arama yapan ekipler, aralarında eski polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.