(Görüntülü Haber) Adana'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - ADANA\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Program sırasında yağmur başlamasına rağmen geçit töreninde öğrenciler ve hizmet araçları geçiş yaptı. Uğur Mumcu Meydanı\'nda düzenlenen törende ilk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6\'ıncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tüm General Hakan Atınç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, üstü açık araca binerek vatandaşların bayramını kutladı. Törene, kent protokolünün yanı sıra çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Törende konuşan Vali Demirtaş, 29 Ekim\'in bir milletin küllerinden yeniden doğduğu gün olduğunu belirterek şunları söyledi: \"Tarih yapmaktan, tarih yazmaya fırsat bulamayan ender bir milletin mensuplarıyız. Aziz milletimizin kahramanlık destanlarıyla Orta Asya bozkırlarında başlayan tarih yolculuğumuz, Avrupa ortalarından Afrika çöllerine kadar geniş bir coğrafyaya uzanmaktadır. 94 yıl önce Sakarya\'da, Dumlupınar\'da ay yıldızlı bayrağın etrafında kenetlenen milletimiz, kendisine pranga vurulamayacağını o devrin işgalcilerine göstermiştir. O gün bozguna uğrayanlar, bu topraklar üzerindeki emellerinden aslında hiç vazgeçmediler. Türlü bahanelerle, oyunlarla niyetlerini açık veya gizli hep gösterdiler. Ekonomik, sosyal, siyasi ve askeri pek çok argümanı sahaya sürmekten kaçınmadılar. Oyun üstüne oyun kurdular. Plan üstüne plan yaptılar. Bunların en büyüğünü, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz darbe girişiminde sergilediler. 15 Temmuz\'da, Kurtuluş Savaşı\'nın modern zamanlardaki iz düşümü, yeniden tezahür etti. Kurtuluş Savaşında göğüs göğüse süngü savaşı verenlerle, 15 Temmuz da atılan kurşuna karşı yürüyen, tankın önüne yatan, bombalara kulak asmayan bu vatanın yiğit evlatları arasında hiçbir fark yoktur.\" Demirtaş\'ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri düzenlerken öğrenciler şiir okudu. Geçit töreni sırasında başlayan yağmura rağmen aralarında gazi ve öğrencilerin de olduğu okullar ve dernekler devam etti. Geçit töreninde askeri ve hizmet araçlarının geçişini vatandaşlar ilgiyle izledi.