T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Adana'da 1200 polisle hava destekli asayiş uygulaması

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da 1200 polisin katılımıyla il genelinde yapılan asayiş uygulamasında aranan 25 kişi yakalandı

11 Kasım 2017 12:48

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da 1200 polisin katılımıyla il genelinde yapılan asayiş uygulamasında aranan 25 kişi yakalandı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın talimatıyla \'Adana Huzuru Güven 4 Operasyonu\' adı verilen asayiş uygulaması yapıldı. 1200 polisin katıldığı, 4 eğitimli detektör köpeğin kullanıldığı uygulamada helikopter de havadan destek verdi. Kent genelinde, 30 sabit noktada önleyici yol denetimi yapıldı, 5 bin 43 araç kontrol edildi, aranan 12 araç yakalandı. 12\'si trafikten men edilirken, 39\'una ise çeşitli nederlerle 38 bin 325 lira para cezası kesildi. Umuma açık mekanlarda yapılan uygulamada ise kimlik ve ruhsat kontrolleri yapıldı. 6 iş yerine çeşitli nedenlerle idari işlem gerçekleştirildi. Uygulamada 14 bin 220 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, aranan 25 kişi yakalandı. 16 BİN 529 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ Uygulama genelinde 18 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 2 kesici-delici alet, 3 poşet halinde paketlenmiş 16 bin 529 ectasy hap, 10.7 gram eroin, satışa hazır 42 gram esrar, polis frekansının yüklü olduğu bir telsiz ele geçirildi. Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gece yarısına kadar devam eden uygulamada kontrol noktalarını gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Uygulamanın ardından basın mensuplarına bilgi veren Yıldız, vatandaşların huzur ve güveni için uygulamaların süreceğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHAADANAAdana Emniyet Müdürü Selami YıldızHuzuru GüvenOperasyonuKentUmumaUygulamadaBİNUYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ UygulamaEmniyet Müdürü Selami YıldızUygulamanınYıldız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24