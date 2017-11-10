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(Görüntülü Haber) Adana'da 10 bin kişilik 'Ata'ya saygı zinciri'

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA Büyükşehir Belediyesi'nin çağrısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 79'uncu yıl dönümününde bir araya gelen yaklaşık 10 bin kişi, 'Ata'ya saygı zinciri' oluşturdu

10 Kasım 2017 17:18

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA Büyükşehir Belediyesi\'nin çağrısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yıl dönümününde bir araya gelen yaklaşık 10 bin kişi, \'Ata\'ya saygı zinciri\' oluşturdu.

Kent merkezindeki Fuzuli Caddesi\'nde binlerce kişi, sabah saatlerinde, Atatürk\'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında toplandı. \'Saygı zinciri\' oluşturan yaklaşık 10 bin kişi, el ele tutuştu. Fuzuli Caddesi\'nde el ele tutuşanlar, Atatürk\'ün yaşamını yitirdiği saat 09.05\'te saygı duruşunda bulundu.

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