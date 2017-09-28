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(Görüntülü Haber) Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda 43 şüpheli adliyede

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 5 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2'si kadın 25'i çocuk 43 şüpheli adliyeye sevk edildi

28 Eylül 2017 18:09

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 5 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2\'si kadın 25\'i çocuk 43 şüpheli adliyeye sevk edildi. 26 Eylül\'de \'15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler\' adının verildiği operasyonda 2 bin 500 polis, 211 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Helikopter ve drone ile havadan destek verilen şafak operasyonunda 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 219 fişek, 74 paket toplam bin 900 gram esrar, 650 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 33 bin 800 TL para, 1 telsiz, 1 terazi, 3 pakette 40 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2\'si kadın 25\'i çocuk 43 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi altında sevk edilen şüphelilerden Zeliha Y. ve Ceylan T.\'nin sokak satıcısı olduğu, gelen kadın müşterilere uyuşturucu temin ettiği açıklandı. Polis, ele geçirilen telsizi de incelemeye aldı. Şüphelilerin, telsize polis frekanslarını yükletip, ani yapılan operasyonları öğrenmek istedikleri üzerinde duruluyor.

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