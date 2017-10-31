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(Görüntülü Haber) Adana merkezli 3 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 3 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü kadın, 1'i çocuk, 9 kişi gözaltına alındı

31 Ekim 2017 14:07

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 3 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3\'ü kadın, 1\'i çocuk, 9 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü Devrimci Komünarlar Partisi (DKP) ile Suriye uzantısı Birleşik Özgürlük Güçleri\'ne (BÖG) eleman ve lojistik destek sağladığı öne sürülen Birleşik Devrimci Parti (Dev-Par) ve gençlik yapılaşması üyelerinin adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli İstanbul ve Hatay\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 3\'ü kadın 1\'i çocuk 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise gün içerisinde Adana\'ya getirileceği bildirildi.

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