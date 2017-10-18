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(Görüntülü Haber) Adana Merkez Otogarı'nda asayiş uygulaması: 7 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA Merkez Otogarı'nda gerçekleştirilen asayiş uygulamasında ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı

18 Ekim 2017 12:13

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA Merkez Otogarı\'nda gerçekleştirilen asayiş uygulamasında ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, akşam saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı\'nda otobüslerde arama yapıp, yolcuların da Genel Bilgi Taramasını (GBT) gerçekleştirdi. Yolcu otobüslerinin bagaj kısımlarının aramalarına Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de özel eğitimli detektör köpek \'Kanas\' ile destek verdi. Yapılan asayiş uygulaması kapsamında üzerlerinden kimlik çıkmayan ve ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı. Şakirpaşa Polis Merkezine götürülen yabancı uyruklu 7 kişinin, buradaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildiği bildirildi.

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