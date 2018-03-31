(Görüntülü Haber) Adana 'kalbini' arıyor

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından turistik amaçlı kentin birçok noktasına yerleştirilen Adana yazısının ortasındaki çalınan kalp şeklindeki \'A\' harfi aranıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi\'nce turistik amaçlı hazırlanan \'Adana\' yazısının ortasındaki \'A\' harfini temsil eden kalp şeklindeki malzeme çalındı. Adana Büyükşehir Belediyesi\'nin resmi sosyal paylaşım hesapları üzerinden \'Dünya Aşıklar Günü\' diye bizim kalp yine bir sevgiliye hediye edilmiş\' notuyla olay gündeme geldi. Görevliler Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü önüne konulan Adana yazısındaki ?A? harfinin yerine yapılan kalp şeklinin bulunması için çalışma başattı. DAHA ÖNCE DE ÇALINMIŞTI Birçok noktaya yerleştirilen ve kenti ziyaret eden kişiler tarafından ilgi görüp, fotoğraf çektirilen \'Adana\' yazısı daha önce de çalınmıştı. İlk olarak Atatürk Parkı içerisindeki yazının kalbi çalınmış ve ikinci olay ise tarihi Taşköprü yakınlarına kurulan aynı maketteki \'A\' harfini gösteren kalp çalınmış, sosyal medyada, \'Adana\'nın sıcaklarına kalp dayanmıyor\' notuyla paylaşılmıştı.