(Görüntülü Haber) Adana Büyükşehir Belediyesi'nden engellilere özel etkinlik

Murat KİBRİTOĞLU - ADANA,(DHA) ADANA\'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'ne özel düzenlenen etkinliklerin ilki 75. Yıl Sanat Galerisi\'nde gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen \'Birlikte Değerliyiz\' konulu konferansta Yasemin Kutlu Varan bir seminer verirken konferansın ardından engelli çocukların bilmecelerle Türkçe anlatımı resim sergisi açıldı. Sergiye Adanalı vatandaşların ilgisi yoğundu. GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER Konferans ve resim sergisinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, engelli dernekleri ve üyeleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Sürmeli Otel\'de düzenlenen yemekte konuşan Başkan Hüseyin Sözlü, en büyük engelin gönüllerde olduğunu, sevginin her engeli aşabilecek yegane kuvvet olduğunu ifade etti. Yemeğin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, engelli çocukların dansına katıldı, birlikte eğlendi. İLK UÇUŞ DENEYİMLERİNİ YAŞADILAR Engelliler Günü\'nün son programı ise Kabasakal Rüzgarlı Tepe\'de gerçekleştirildi. AHAS ve Adana Büyükşehir Belediyesi\'nin ortaklaşa organize ettiği yamaç paraşütü etkinliğinde engelli çocuklar eğitmenlerle birlikte ilk uçuş deneyimini gerçekleştirdi. Çocukların uçuş esnasındaki heyecanına Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de ortak oldu. Çocukların yamaç paraşütü esnasındaki sevinci görülmeye değerdi.