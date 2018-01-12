(Görüntülü Haber) Adana Belediye Başkanı Sözlü'den bu kez mandalina tanıtımı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA,(DHA)- ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, hazırlanan tanıtım filminde herkesi mandalina yemeye ve suyunu içmeye çağırdı.



Ülke genelinde daha önce yaptığı karpuz tanıtım videosuyla dikkat çeken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, bu kez vatandaşları mandalina yemeye ve suyunu içmeye davet etti. Bunun için kamera karşısına geçen ve ağaçtan topladığı mandalinaları çocuklara dağıttıran Başkan Sözlü, \"Güne mandalinayla başlayın. İster suyunu için ister soyarak yiyin. Adana\'nın mandalinası da her şeye değer\" dedi. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan tanıtım filminde, 3 çocuk ellerinde mandalina dolu sepetlerle yolda ve sokakta karşılaştıkları herkese mandalina dağıtıyor.