(Görüntülü Haber) Adalet Kurultayı'na 10 binden fazla kişi katılacak

Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları\'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Eceabat İlçesi\'ne bağlı Kocadere Köyü yakınındaki Kocadere Kamp Alanı, CHP\'nin 26-29 Ağustos arasında yapacağı Adalet Kurultayı için hazırlanıyor. Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 10 binin üzerinde katılım bekledikleri, Adalet Kurultayı için alanda 7 bin kişilik konaklama alanı oluşturacaklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Maltepe Mitingi\'yle sonuçlanan ve 24 gün süren Adalet Yürüyüşü\'nün ardından bu kez gözler, Adalet Kurultayı\'na çevrildi. 26- 29 Ağustos arasında Çanakkale\'de Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Kocadere Köyü yakınında bulunan Alan Başkanlığı\'na ait Kocadere Kamp Alanı\'nda yapılacak Adalet Kurultayı için CHP\'de çalışmalar sürüyor. Çok sayıda işçi tarafından alan kurultay için düzenlenirken, çalışmaları yerinde incelemek için Kocadere Kamp Alanı\'na gelen CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, beraberinde CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, il, ilçe ve belediye başkanları ile bir toplantı yaptı. Toplantıda, kurultayın sorunsuz şekilde tamamlanması için neler yapılması, ne tür önlemler alınması gerektiği konuları görüşülüp, görev paylaşımı yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Milletvekili Muharrem Erkek, beraberindeki partililer ile birlikte işçiler tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı. KATILIMCILARI EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ Torun DHA\'ya yaptığı açıklamada, 26-29 Ağustos arasında Kocadere Kamp Alanında Adalet Kurultayını gerçekleştireceklerini söyledi. Bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatan Torun, \"Şu anda alanın yeme içme, konaklama ve diğer aktivitelerin yapılacağı gerekli düzenlemelerini gerçekleştiriyoruz. Alan her türlü faaliyetimizi yapmaya müsait. İnanıyorum ki, 26 Ağustos\'a kadar da alanımızı gelecek konuklarımız için hazır hale getireceğiz. Yoğun bir çalışma devam ediyor. İl başkanlarımızdan, ilçe başkanlarımızdan, belediye başkanlarımızdan destek alıyoruz. Görüş ve önerilerini alıyoruz. Bu alanda gelen katılımcıları en iyi şekilde, hiçbir sorun olmadan ağırlamak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımız sürüyor\" dedi. \"HAFIZA SOKAĞI OLACAK\" Adalet Kurultayı\'na 10 binin üzerinde bir katılım beklediklerini ifade eden Torun, \"Katılımcılar gün içerisinde panellere katılacak. Günde iki konu işleyeceğiz. Aynı süre içerisinde değişik alanlarda çalıştaylarımız olacak. Türkiye\'de yaşanan adaletsizlikleri masaya yatıracağımız çalıştaylar yapılacak. Bir de Hafıza Sokağımız olacak. Burada Türkiye\'de uzun süre gündemi işgal etmiş ve hala adaletin yerini bulmadığı belli konuları resim ve o günü ifade eden panolarla anlatacağız. Bir Adalet Sokağı oluşturacağız. Türkiye\'deki adaletsizliğe dikkat çekmek için farklı etkinliklerimiz de olacak. Burada 4 günü dolu dolu geçireceğiz. Her anlamda gelen katılımcılar Türkiye\'de yaşanılan bu süreci ifade edecek, daha iyi anlayacaklar. Buradan bir adalet talebimizi tekrar Türkiye\'ye ve dünyaya iletmiş olacağız\" diye konuştu. 7 BİN KİŞİLİK BİR KONAKLAMA ALANI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da 4 gün boyunca kamp alanında konaklayacağını ve panellere katılacağını belirten Torun, \"İlk gün şehitlik ziyaretimiz olacak. Burada 7 bin kişilik bir konaklama alanı oluşturacağız. Gelen konuklarımızı ağırlayacağız. Ama günübirlik gelen konuklarımızda olacak\" dedi. CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ise, \"Dünya siyasi tarihine geçen 24 günlük Adalet Yürüyüşümüz ve Maltepe Mitingimiz başlangıçtı. Adalet mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Çünkü adalete çok ihtiyacımız olduğu bir süreçteyiz. 26 Ağustos günü sabah saat 09.00\'da başlayacak Adalet Kurultayımız 29 Ağustos akşamı saat 17.00\'de tamamlanacak. Dört gün boyunca bu tarihi alanda bilim, siyaset, hukuk insanlarıyla, toplumun her kesiminden sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle paneller, çalıştaylar, sözlü anlatımlar olacak. Bu topraklar Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin ön sözünün yazıldığı topraklar. Onun için bu tarihi alanda Adalet Kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Çünkü devletin temeli adalettir. Türkiye Cumhuriyetini kuran kadrolar Çanakkale cephesinden başlayarak Kuva-i Milliye ve daha sonra TBMM\'yi kuran kadrolardır. Bu topraklardan bütün dünyaya barış ve adalet mesajlarımızı ileteceğiz\" diye konuştu.