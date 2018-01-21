(Görüntülü Haber) 'Adalet gecikmez' deyip, 1650 rakımlı mahallenin yolunu açtırıp keşif yaptı

Ömer KOÇ/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın Adliyesi hakimlerinden Büşra Nur Bağdır, \"Adalet gecikmez\" diyerek 1650 rakımlı mahallenin karla kapalı yolunu açtırıp keşfe gitti. Andırın Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Büşra Nur Bağdır, DSİ tarafından ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Çığşar Mahallesi\'nde yapılacak kamulaştırmayla ilgili baktığı davaya çarşamba günü de devam etti. Sabah görülen duruşma sonunda hakim Bağdır, kamulaştırılacak arsa üzerindeki ağaçların tespiti için keşif kararı verdi. Personeliyle birlikte mahalleye gitmek isteyen genç hakime yolun kar nedeniyle kapalı olduğu söylendi ancak Bağdır, \'Adalet gecikmez\' diyerek keşfe gideceğini belirtti. Bunun üzerine Andırın Belediyesi ile irtibata geçildi ve greyderler yolu açmaya başladı. Hakim Büşra Nur Bağdır da personeli ve jandarmayla birlikte iş makinesini takip etti. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu 1650 rakımlı mahalleye ekiplerin yardımıyla ulaşan hakim Büşra Nur Bağdır keşfini yaptı. Ekiplere de teşekkür eden Bağdır, keşif sonunda onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.