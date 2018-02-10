(Görüntülü Haber) Adalet Bakanı Gül, terörden tutuklu ve hükümlü sayısını açıkladı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz ve kararlı şekilde devam ettiğini belirterek, \"Bugün itibarıyla FETÖ\'den tutuklu-hükümlü sayısı 38 bin 470, PKK\'dan 10 bin 79, DEAŞ\'tan 1354\'tür\" dedi. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve yargı teşkilatının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Antalya Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı\'nda yapıldı. İki gün sürecek Yargı Teşkilatı Toplantısı\'nın açılışını yapan Bakan Abdülhamit Gül, FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik mücadeleler ve yargıdaki yeni düzenleme planlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, \"Bir dönem yargı içerisinde dikenleri sulayan, dikenleri çiçek diye pazara çıkaran zalimler milletimizin adalete inancına ve yargıya güvenine darbe vurdu\" dedi. Gül, \"Yargının kumpasa alet olması, adeta FETÖ eliyle yönetilir hale getirilmesi, kamuoyuna yansıyan gereksiz polemikler ve tartışmalar, halkımızın yargıya güvenini zedelemiştir. Milletimizin adalete olan güvenini ve inancını zedeleyecek eylemlerde bulunmak hiç kimsenin hakkı da haddi de değildir. Bu bakımdan FETÖ\'nün gerek yargının işleyişinde gerekse vatandaşlarımızın adalete güvenine yol açtığı tahribatları tamir etmeye hep birlikte çalışıyoruz\" diye konuştu. \'FETÖ İLE MÜCADELE MEYVELERİNİ VERİYOR\' Bu onarım sürecinin meyvelerini vermeye başladığını, bundan sonra daha da fazlasını vereceğini ifade eden Bakan Gül, \"En önemli ve ilk aşama, FETÖ\'nün uzantılarının tespiti ve gereğinin yapılmasıydı. HSK ve bakanlığımız bu tespiti en hızlı yapan kurumların başında gelmektedir. Yargının, kendi içinde uzanmış bu teröristleri önce kendisinin infaz ederek temizlemesi çok anlamlı ve takdire şayandır. Şimdi de yeniliklerle, reformlarla, ortak aklın projeleriyle yargıya olan güveni daha yükseklere taşıyacağız\" dedi. YARGI KARARLARINA ELEŞTİRİLERE YANIT Hâkim ve savcıların sadece kararlarıyla konuşabilmesini bazı çevrelerin bir fırsat olarak kullandığını belirten Bakan Abdülhamit Gül, milyonlarla ifade edilen bir dosya yükü altında olan bir yargının cımbızla seçilen belirli kararlar üzerinden hedef alınmasını, yıpratılmasını, moral ve motivasyonunun bozulmasını asla doğru bulmadıklarını söyledi. Bu tür değerlendirmelerin insani, vicdani ve gerçek olmadığını kaydeden Gül, \"Sadece 2017\'de savcılıklarda 4 milyon 212 bin yeni soruşturma açılmıştır. Ceza ve hukuk mahkemelerinde toplam dosya sayısı 6 milyon 264 bindir. 10 milyonun üzerinde dosya, konu savcı ve mahkemelerimizin incelemesinden geçmiştir. 10 milyon üzerindeki dosyadan cımbızla seçilip belli dosyalar üzerinde kamuoyu önünde tartışma yapılması yargı mensupları ve yargıya halel gelecek değerlendirmeler yapılması haksızlıktır\" diye konuştu. \'HATALI KARARLAR VARSA SİSTEM KENDİ İÇİNDE DÜZELTİR\' Savcı ve hâkimlerin de hatalı kararlar verebildiğini belirten Bakan Gül, sistemin kendi içerisinde bu kararları gözden geçirdiğini dile getirerek şunları söyledi: \"Türkiye bir hukuk devletidir ve sistem kendi içerisinde bir üst mahkemeye itiraz yolları getirmiştir. Hal böyleyken sırf yargıyı karalamak adına bu anlamda yapılan, sanki hukuk yolları, itiraz, temyiz kanunları yokmuş gibi yargının itibarının zedelenmesinin ne devlete ne millete bir katkısı yoktur. Yargının kötülenmesi, sistemli bir şekilde karalanması asla fayda getiren bir iş değildir. Elbette hatalı kararlar varsa sistem kendi içerisinde bu kararları gözden geçirmektedir.\" \'HIRSIZLIK, UYUŞTURUCU VE MAFYATİK SUÇLARDA DÜZENLEMELER GELİYOR\' Yargıya güveni ayakta tutmanın en önemli unsurlarından birinin, toplumun huzuru ve asayişini doğrudan etkileyen, toplumda infial uyandıran suçlarla kararlı bir şekilde mücadele olduğuna değinen Bakan Gül, başta hırsızlık olmak üzere mal varlığına karşı işlenen suçların da yine daha yaptırımcı cezalarla karşılaşması için mevzuatta da değişiklikler hususunda çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Gül, uyuşturucuyla mücadele ve toplumda rahatsızlık uyandıran magandalar, suç örgütleri, mafyatik yapılanmalara ilişkin de Türk Ceza Kanunu\'nda gerekli değişiklikler üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TUTUKLU HÜKÜMLÜ SAYILARINI AÇIKLADI Bir yandan FETÖ ile etkin bir mücadele sürdürülürken diğer taraftan PKK, YPG, DEAŞ gibi terör örgütleriyle de mücadelenin kesintisiz ve kararlı şekilde devam ettiğini anlatan Bakan Gül, şöyle dedi: \"Bugün itibarıyla FETÖ\'den tutuklu- hükümlü sayısı 38 bin 470, PKK\'dan 10 bin 79, DEAŞ\'tan 1354\'tür. Yargı tüm devletin kurumlarıyla eşgüdüm içerisinde hukuk, Anayasa ve mevzuat çerçevesinde terörle mücadeleyi çok etkin bir şekilde sürdürmektedir. Türkiye bazı ülkelerin yaptığı gibi \'iyi terörist- kötü terörist\' ayrımı yapmamaktadır.\" Bakan Gül ayrıca, FETÖ\'den 4 bin hâkim ve savcının da görevden el çektirildiğini söyledi. \'HİÇ KİMSENİN LAF SÖYLEMEYE HADDİ YOKTUR\' Milletin yargıdan beklentisinin başta FETÖ olmak üzere terör yargılamaların hızlı ve adil bir şekilde sonuçlanması olduğunu belirten Gül, dosya ve sanık sayılarıyla mahkemelerin iş yükünün fazlalığına dikkati çekti. Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bu adımlar atılmasaydı, bu fedakârlıklar gösterilmeseydi bu davalar belki 5- 10 yıl sürecekti. Ama 15 Temmuz\'dan itibaren 123 yeni terör mahkemesi kurularak, en azından davaların sürüncemede kalmaması için çok önemli adımlar atılmıştır. Davalar hamdolsun adil bir şekilde, uluslararası sözleşmelere uygun bir şekilde nihayete ermeye başlamıştır. Bugün haftanın 5 günü duruşma yapıp, hafta sonları dosyaları okuyarak pazartesi günü yine mahkemesine gidip bu ülkenin anayasasına, ayyıldızlı bayrağına el uzatanlara karşı hukukun gereğini yapmak için adliye kapısını açanlara kimsenin laf söyleme hakkı yoktur, haddi yoktur.\" İSTİNAF MAHKEMELERİ RAKAMLARINI AÇIKLADI Türkiye\'de yargının kronik sorunlarından birinin de dosya yoğunluğu ve iş yükü olduğuna dikkati çeken Bakan Abdülhamit Gül, istinaf mahkemelerinin bu yöndeki rakamlarını açıkladı. Yargının üzerindeki iş yükünün azaltılması konusunda istinaf mahkemelerinin önemli bir adım olduğunu belirten Gül, \"20 Temmuz 2016\'dan 31 Aralık 2017\'ye kadar istinaf ceza dairelerinde toplam 340 bin 574 dosya açılmış, bunların 271 bin 222\'si yani yüzde 80\'i karara bağlanmıştır. Hukuk dairelerinde 343 bin 573 dosyasının 230 bin 137\'si yani yüzde 67\'si karara bağlanmıştır. Bu istinaf yolunu daha da güçlendirerek, yeni istinaf mahkemelerini kurarak bu yükün daha da azaltılması için elimizden geleni yapacağız\" diye konuştu. Şu anda 5 bin 323 aday statüsünde hâkim ve savcı bulunduğunu da dile getiren Bakan Gül, bugün itibarıyla 1169 adli yargı hâkim ve savcı, 58 idari yargı hâkim ve savcı adayının atama işlemeleri için dosyalarının ulaştırıldığını, 1300 hâkim ve savcı adayı için de ay sonunda kura çekileceğini kaydetti.