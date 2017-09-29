(Görüntülü Haber) Adalet Bakanı Gül: Kendi yüzünü, karısını bile inkar eden hainler

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, mahkemelerde devam eden FETÖ davalarıyla ilgili sanıkların bir tiyatro sahnelemeye çalıştıklarını belirterek, \"Bu tiyatro, trajediyle başladı, komediyle devam ediyor. Mahkemede kendi yüzünü, kendi karısını bile inkar eden hainlerin yargılaması, adil bir şekilde devam edecek\" dedi.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ak Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle buluştu. Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, İl Başkanı Rıza Sümer ve parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ak Partilileri bu çatı altında toplayan hayalin büyük Türkiye ideali olduğunu söyledi.



Türkiye\'yi hasta adam olarak görmek ve \'ne ölsün, ne olsun\' isteyenlere karşı Recep Tayyip Erdoğan\'ın gelerek Türkiye\'yi dünya lideri yapmak için yola çıktığını belirten Abdülhamit Gül, “İşte rahatsız oldukları mesele budur. Eğer Türkiye IMF\'ye borcunu sıfırladıysa, milli gelirini artırdıysa, başka ülkelerden borç istemiyor, kimse Türkiye\'ye parmak sallayamıyorsa, o Türkiye\'den korkmak gerekir diye karşı bir kampanya başlattılar. Onlar Türkiye\'yi hasta, bölünmüş, ufalanmış bir ülke olarak sevmek istiyorlardı. Ama biz bunlara izin vermeyeceğiz, PKK\'sı, FETÖ\'sü içerideki ve dışarıdaki maşalarının hepsine gereken cevabı veririz. Türkiye Cumhuriyeti bunların önünde asla diz çökmeyecektir\" dedi.



Türkiye\'de bir anamuhalefet olmadığını da söyleyen Gül, “İşte geldikleri seviye ortada. Ama biz kendi eleştirilerimizi de yaparak Türkiye\'yi 3-5 kat daha büyüttük. Eğer bugün Ak Parti hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, yanı başımızdaki ülkelerimize bakın, Suriye, Irak, bölünen, parçalanan evlerini terk eden ülkeleri görüyoruz. Ama bugün Türkiye kıyamete kadar ayaktadır. Türkiye\'nin bekası içen mücadele verdiğimiz bu dönemlerde hepimize çok önemli görevler düşüyor\" diye konuştu.



KUZEY IRAK YORUMU



Ak Parti\'de hiç kimsenin millete tepeden bakamayacağını ve milletin şarkısı, türküsünü küçümseyen, değerlerini küçümseyenlerin Ak Parti\'den olamayacağını dile getiren Bakan Gül, Kuzey Irak referandumuna ilişkin de şunları söyledi:



“Türkiye etrafındaki bütün olan biten hadiselere karşı omurgalı duruşunu bozan bir ülke değil. Kuzey Irak\'taki referandum, Türkiye tarafından şiddetle kınanmıştır. Bir referandumun meşru olabilmesi için anayasasında yer alması gerekir. Bizim için Irak merkezi hükümetinin kabul etmediği, Anayasa Mahkemesi\'nin de durdurduğu ve anayasada yer almayan bir referandumun kabul edilmesi asla mümkün değil. Türkiye\'nin bekasını, 80 milyonun can ve mal güvenliğini ilgilendiren bu tür konularda asla vatandaşlarımızı zorda bırakacak hiçbir uygulamaya müsaade edemeyiz. Bundan sonraki süreçlerle ilgili gerekli adımlar ve kararlar alınmıştır. Uygulamaya başlanmıştır ve devam edecektir. Türkiye, Irak\'ın toprak bütünlüğünü savunmaktadır. Bu konudaki duruşu başından beri bellidir ve bu duruşu devam ettirecektir\" dedi.



\'BU YALANLARA DÜNYA TARİHİNDE RASTLANMADI\'



15 Temmuz darbesini yapan FETÖ mensuplarının bugün mahkemelerde Türk yargısı önünde hesap verdiklerini dile getiren Abdülhamit Gül, \"Kalleşçe cumhurbaşkanımıza, TBMM\'ye suikast girişiminde bulunan, 250 insanı şehit edenlerin bu hainlik ve ihanetine karşı şimdi hukuk önünde hesap verme zamanı. Ama kim suçsuzsa, beraat kararı alacaktır. Ama suçluların da en ağır ve adil şekilde yargılanmasını istiyoruz. Ama bir de ne istiyoruz? Sanıkların sahnelemeye çalıştıkları bir tiyatro. Bu tiyatro trajediyle başladı, komediyle devam ediyor. Soruyor hakim, \'Şunu tanıyor musun, bunu tanıyor musun, Ali\'yi tanıyor musun, Veli\'yi tanıyor musun\', \'Hayır hiçbirini tanımıyorum\'. Tekrar soruyor \'Şunu tanıyor musun\', \'hayır onu da tanımıyorum\' diyor. \'Ya bu kadar yalan olmaz, bu senin karın, onu da mı tanımıyorsun\' diyor mahkeme başkanı. Alışmışlar yalana, \'tanımıyorum\' diyor ve kendi karısını dahi tanımayan bir komedi tiyatrosu izliyorsunuz. Yine mahkeme başkanı soruyor, görüntülerden bakıyor, \'bu yüzü tanıyor musun\' diye, \'bu yüzü tanımıyorum\' diyor. Türk milletiyle dalga geçen bu kadar bir ihanet çetesi Türkiye\'de görülmedi. Bu coğrafyada böyle bir ihanet, alçaklığa tanık olunmadı. Bu mücadelede eğer bir aksaklık, zafiyet, gevşeklik olursa Türkiye\'nin bekası sıkıntıya girer. Çünkü bu mücadele bir bayrak, istiklal mücadelesidir\" şeklinde konuştu.



Bakan Gül, Ak Parti ziyaretinin ardından Antalya Adliyesi\'ne geçti. Başsavcı Ramazan Solmaz\'ı makam odasında ziyaret eden Bakan Gül, ardından adliye bahçesinde Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı.