T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Açlık grevindeki Nuriye Gülmen tahliye edildi

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği işine geri dönebilmek için 269 gündür açlık grevi yapan ve 193 gündür tutuklu bulunan Nuriye Gülmen'in örgüt üyeliği suçundan mahkum edilmesine ve ta

02 Aralık 2017 12:51

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği işine geri dönebilmek için 269 gündür açlık grevi yapan ve 193 gündür tutuklu bulunan Nuriye Gülmen\'in örgüt üyeliği suçundan mahkum edilmesine ve tahliyesine karar verildi. Tedavi altında bulunduğu Numune Hastanesi\'nden taburcu edilen Gülmen, ambulansla Altındağ ilçesindeki bir arkadaşının evine getirildi. Gözyaşları ve alkışlar ile karşılanan Gülmen, ambulanstan inerken zafer işareti yaptı.

Eskişehir\'de (KHK) ile kamudaki görevinden ihraç edildikten sonra \'işimi geri istiyorum\' diyerek Ankara\'da açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen, açlık grevinin 269\'uncu gününde, davanın 6\'ıncı duruşmasında tahliye edildi. Nuriye Gülmen\'in tahliye haberini alan yakınları da tedavi altında bulunduğu Numune Hastanesi\'ne akın etti. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, gelen yaklaşık 200 kişiyi olası bir eyleme karşı uzaklaştırdı. Hastanenin önünde etten duvar oluşturan çevik kuvvet ekipleri basın mensuplarının da burada görüntü almasına izin vermedi.

GÖZYAŞLARI İLE KARŞILANDI

Ambulansla hastaneden çıkarılan Nuriye Gülmen, Altındağ ilçesinde bulunan bir arkadaşının evine getirildi. Alkışlar ve gözyaşları içinde ambulanstan inen Gülmen, kendisi ile birlikte açlık grevi yapan ve daha önce tahliye edilen Semih Özakça ile zafer işareti yaparak basın mensuplarına poz verdi. 

\'İŞİNE DÖNENE KADAR AÇLIK GREVİNE DAVEM EDECEK\'

Nuriye Gülmen\'in annesi Cemile Gülmen, tahliye haberini aldıktan sonra büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ederek \"Kızımıza kavuştuk diye seviniyoruz. İnşallah açlığının bitmesini istiyoruz. Açlık grevi ile ilgili bir şey konuşmadık, ama işine dönmediği sürece bırakmaz. Daha çok yakından göremedik ama şu anda zayıf, yani bitkin durumda\" dedi.

Baba Şaban Gülmen ise, \"Tahliye olduğu için sevinçliyiz. İnşallah bu zor günleri de atlatıp daha iyi günlere kavuşmak istiyoruz. Daha çocuğumuzla konuşmadık, ama zannediyorum ki işine dönene kadar açlık grevine devam edecek. Fiziki olarak bitkin. Vücut yapısı çok zayıf, bitkin durumda. İnşallah düzelir\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan CEYLANMuhammet BAYRAMANKARA DHAANKARA Kanun Hükmünde Kararname KHKNuriye GülmenTedaviNumune HastanesiGülmenambulansla AltındağGözyaşlarıGülmenEskişehir KHKAnkaraHastanesiHastaneHastaneninGÖZYAŞLARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24