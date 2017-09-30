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(Görüntülü Haber) Acil servisin önündeki ağaca yıldırım düştü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da etkili olan yağmur sırasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki palmiye ağacına yıldırım düştü

30 Eylül 2017 14:34

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da etkili olan yağmur sırasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki palmiye ağacına yıldırım düştü. Yanan ağaç itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevredekiler korkuya kapıldı. Konyaaltı İlçesi\'nde bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servis önünde yer alan kafeteryanın bahçesindeki palmiye ağacına bugün saat 08.30 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle ağaç yanmaya başlarken gökgürültüsü ve yangın nedeniyle çevredekiler korkuya kapıldı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ağaca müdahale ederek söndürdü. Kimsenin zarar görmediği olayda, kafeteryanın bahçesindeki bazı masa ve sandalyelerde hasar oluştu.

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