(Görüntülü Haber) Açık bırakılan rögara düşen genç yaralandı

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesinde kanalizyasyon şebekesinin geçtiği sokak üzerinde çalışma nedeniyle kapağı açık bırakılan rögara düşen 16 yaşındaki Ramazan Akma, çenesinden ve kolundan yaralandı. Merkez Yenişehir ilçesi Lise caddesi 4\'üncü sokakta yürüyen Ramazan Akma, kaldırımdan yolun karşısına geçmek isterken bir anda kanalizyasyon şebekesinin geçtiği ve kapağı açık bırakılan rögar çukuruna düştü. Çevredeki vatandaşların yardımı ile çukurdan çıkarılan Akma, hastaneye kaldırıldı. Çenesinden ve kolundan yaralanan Akma, tedavisinden sonra taburcu edildi. Rögar çukurunun bulunduğu yere gelen Akma, \"Çukurun kapağı açılmış, çevresinde hiçbir önlem yoktu. Karşıya geçmek isterken bir anda çukura düştüm\" dedi. Vatandaşlar da, yapılan çalışma nedeniyle açık bırakılan çukurun büyük tehlike yarattığını belirterek, duruma tepki gösterdi.