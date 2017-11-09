T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Açığa alınan polisin aracında 40 kilo eroin ele geçirildi

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da açığa alınan bir polisin aracında yapılan aramada, 40 kilo eroin ele geçirildi

09 Kasım 2017 23:20

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da açığa alınan bir polisin aracında yapılan aramada, 40 kilo eroin ele geçirildi. Kentte yapılan iki ayrı operesasyonda ise 1 ton 272 kilo esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Silvan yolu üzerinde uygulama noktasında bir süre önce açığa alınan polis memuru İ.G.\'nin aracını durdurarak arama yaptı. Aramada, bagaj kısmına zulalanmış paketler içerisinde 40 kilo eroin ele geçirildi. Van\'da görevliyken yurt dışına çıkış yasağı olan kişiye yardımcı olduğu gerekçesiyle açığa alınan polis memuru İ.G.\'nin eroini Van\'dan İzmir\'e götürmek için yola çıktığı saptandı. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu bildirildi.

1 TON 272 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ 

Narkotik ekipleri, Şanlıurfa yolu üzerinde durdurduğu bir tankerde yapılan aramada ise yakıt kısmına zulalanmış esrar olduğu belirledi. Narkotik Şube Müdürlüğü\'ne getirilen tankerde yaklaşık 1 ton esrar ele geçirildi.

Kocaköy İlçesi kırsalında polisin yaptığı bir diğer operasyonda ise 272 kilo esrar bulundu.

Diyarbakır polisinin 3 ayrı operasyonda ele geçirdiği uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 8.5 milyon lira olduğu açıklandı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Canan ALTINTAŞSerdar SUNARDİYARBAKIR DHAKentteEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize SuçlarlaMüdürlüğüSilvanAramadaVanEleTONKİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ  NarkotikNarkotikKocaköyDiyarbakır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24