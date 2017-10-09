(Görüntülü Haber) Açığa alınan polis, yıkılan duvarın altında kalarak öldü

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da inşa halindeki evinin çatı katında duvarda çalışma yaparken yıkılan duvarın altında kalan 42 yaşındaki İzzet Bilgin öldü. Bilgin\'in 15 Temmuz darbe girişimi ardından sonrasında yürütülen FETÖ/PYD soruşturması kapsamında açığa alındığı belirtildi. Olay, merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi\'nde dün akşam meydana geldi. 6 ay önce satın aldığı arsada ev inşa eden İzzet Bilgin, inşaatın son aşamasında çatı katındaki duvarda çalışmalarına başladı. Tadilat sırasında gürültüyle çöken duvarın altında kalan İzzet Bilgin\'in yardımına sesi duyarak gelen çevredekiler yetişti. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verenler duvarı kaldırarak İzzet Bilgin\'i çıkardı. Yaralı Bilgin, Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. FETÖ/PYD SORUŞTURMASINDA AÇIĞA ALINMIŞTI Yıkılan duvarın altında kalarak ölen İzzet Bilgin\'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında emniyet mensuplarına yönelik yürütülen FETÖ/PYD soruşturması kapsamında açığa alındığı iddia edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, evli ve 3 çocuk babası Bilgin\'in ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.