T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Acemi erler yemin etti

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR'da, 58'inci Piyade Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'nda düzenlenen törende 19974 tertip 2'nci kademe 1028 acemi er yemin etti

05 Ocak 2018 15:54

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da, 58\'inci Piyade Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası\'nda düzenlenen törende 19974 tertip 2\'nci kademe 1028 acemi er yemin etti. Yemin törenine Vali Şerif Yılmaz, Antalya Garnizon ve 3\'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Tahir Savran, Burdur Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar ve asker yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından acemi erler yemin etti. Acemi erler adına yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından Kışlaya ilk katılan askerlere Vali Şerif Yılmaz tarafından hediye verildi. Eğitim, spor ve bakım branşlarında başarılı olan erlere protokol üyeleri tarafından başarı belgesi ve ödülleri verildikten sonra vatani görevlerini Burdur\'da yapmış olan Mehmetçik yakınlarına Vali Yılmaz tarafından katılım belgeleri ve hediyeleri verildi. Yemin töreni Piyade Marşı\'nın okunması ve Akdeniz Bölge Bandosu eşliğindeki geçit töreniyle sona erdi. Askerler tören sonrası aileleriyle hasret giderdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADAN BURDUR DHA BURDURPiyade Eğitim Alayı Binbaşı Maruf KışlasıYeminValiYılmaz Antalya GarnizonPiyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Tahir Savran Burdur Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu Belediye Başkan Yardımcısı Hasan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24