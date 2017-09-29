(Görüntülü Haber) Abdullah Gül, İzmir'de (2)

\'IRAK\'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ DESTEKLENMELİ\'



11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Kadın Kolları eski İzmir İl Başkanı Gülsüm Satoğlu\'nun oğlu Burak Satoğlu\'nun düğününe katılmak üzere geldiği İzmir\'de Valilik ziyaretinin ardından Hisarönü Camii\'nde cuma namazı kıldı. Namaz sonrasında vatandaşları selamlayan Gül, ardından Kemeraltı Çarşısı\'nda kahve içti.



Tarihi kahvecide gündeme dair açıklamalarda bulunan Abdullah Gül, Irak\'taki gelişmelerle ilgili olarak, \"Bunlar çok önemli gelişmeler, bütün devlet erkanı bunu çok yakın takip ediyor, gerekeni yapıyor. Nihayetinde bunlar Türkiye\'nin ulusal meseleleri olduğu için bunlara öyle bir bakış gerekir. Hiçbirimiz bu coğrafyada herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğünün tehlikeye girmesini istemeyiz. Dolayısıyla özellikle Irak, Suriye söz konusu olduğunda toprak bütünlükleri, siyasi birlikleri hep devam etmeli. Devam etmesi için de o ülkenin bu şartları oluşturmaları, temelinde insan hakları, hukuku eşitliği kendi aralarında hep sağlamaları gerekir. Buralarda yapılan hatalar, tabi neticede hep bölünmelere kadar gidiyor. Dolayısıyla Irak\'ın bu hale gelmesi yeni bir şey değil. 80- 90\'lı yıllarda başlayan süreçler. Halep\'te Kürtlere karşı kullanılan kimyasal silahlar, 32-36 paralellerin uygulamaya girmesi, adım adım bunlar hep oluştu. Onun için hep dikkatli olmak gerekiyor, onun için önce herkes kendi vatandaşlarının farklılıkları ne olursa olsun, kendilerine iyi bağlaması lazım. Herkesin aidiyetini ülkesine sağlamlaştırması lazım, bunlar yapılmazsa uzun vadede ayrışmalar ortaya çıkıyor\" dedi.



BAZI GAZETELERİ ELEŞTİRDİ



Irak\'ın toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini de ifade eden Abdullah Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:



\"Bir taraftan Irak\'ın toprak bütünlüğünün siyasi birliğini hep desteklememiz lazım ki biz bunu güçlü bir şekilde destekledik. Bir taraftan halk olarak, basın olarak siyasiler olarak, demeçlerimizde söylemler öyle olmalı ki herhangi bir şekilde kendi vatandaşlarımızın bazılarının da asla onların kalbini de buruk hale getirmemek gerekir. Ne söylediğimi anladınız manşetlere baktığımda sanki bizim Kürt nüfusumuz yokmuş gibi sorumsuz manşetler de görüyorum. Onda da çok dikkat etmek gerekir bu coğrafyada herkes kendi ülkesinde huzur içinde, barış içinde yaşamalı. Bunu sağlamak da o ülkeyi idare edenlerin görevleri onun için de vaktiyle Saddam\'ın acımasızlığı olmasaydı, Irak da bu duruma gelmezdi. Suriye\'nin acımasızlığı olmasaydı Suriye o hale düşmezdi. Bütün bunlardan alınacak dersler var.\"



Abdullah Gül bu akşam dayısı merhum Nazif Satoğlu\'nun gelini olan AK Parti Kadın Kolları eski İzmir İl Başkanı Gülsüm Satoğlu\'nun oğlu Burak Satoğlu\'nun Kaya Termal Otel\'de yapılacak düğün törenine katılacak.



Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)