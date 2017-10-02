(Görüntülü Haber) ABD'nin Las Vegas kentinde konsere silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var
İstanbul, 2 Ekim (DHA) - ABD'nin Las Vegas kentinde konsere düzenlenen silahlı saldırıda ölen ve yaralılar olduğu duyuruldu
02 Ekim 2017 12:39
İstanbul, 2 Ekim (DHA) - ABD\'nin Las Vegas kentinde konsere düzenlenen silahlı saldırıda ölen ve yaralılar olduğu duyuruldu.
TV kanallarından ve sosyal medyada yayınlanan haberlerde ağır silahla ateş açıldığı belirtildi.
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