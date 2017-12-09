(Görüntülü Haber) ABD’nin Kudüs kararına tepkiler sürüyor (2)

İrfan Sapmaz / Kudüs, 9 Aralık, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı sonrasında, karara alınan tepkiler devam ediyor. Kudüs’te Cuma günü başlayan protestolarda en az iki Filistinli öldürülürken, 300 kişinin yaralandığı ve İsrail güvenlik güçlerinin protestocular üzerinde gerçek mermi ve biber gazı kullandığı iddia edildi. İsrail Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada yaklaşık üç bin kişinin Trump\'ın Kudüs kararını protesto etmek için West Bank bölgesinde \"şiddetli eylemlere\" katıldığı duyuruldu. Kudüs\'te gergin anlar devam ederken, İsrail askerleri ve protestocuların karşılıklı olarak gaz bombaları attığı ve mermiler sıktıkları görüldü. Kudüs\'ün genelinde olaylar devam ederken, bir İsrail askerleri atlnı habercilerin üzerine sürerek, bir gazetecinin ekipmanlarını kırdı.