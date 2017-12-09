(Görüntülü Haber) ABD’nin Kudüs kararına tepkiler sürüyor

Deniz Kılınç- İrfan Sapmaz / Kudüs, 9 Aralık, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı sonrasında, karara alınan tepkiler devam ediyor.



İsrailli politikacılar ABD Başkanı Donald Trump\'ın kararını desteklerken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Trump\'a \"cesur ve adil\" kararı için teşekkür etti.



AB Filistin temsilcisi Riyad Mansour, Trump\'ı konuyla ilgili İsrail\' desteklemekle suçlarken, \"Bir taraf barış sürecini bu şekilde tekel altına almamalıdır\" dedi.



Kudüs’te Cuma günü başlayan protestolarda en az iki Filistinli öldürülürken, 300 kişinin yaralandığı ve İsrail güvenlik güçlerinin protestocular üzerinde gerçek mermi ve biber gazı kullandığı iddia edildi.



İsrail Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada yaklaşık üç bin kişinin Trump\'ın Kudüs kararını protesto etmek için West Bank bölgesinde \"şiddetli eylemlere\" katıldığı duyuruldu.