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Dünya

(Görüntülü Haber) ABD'den takas açıklaması

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,(DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de yaklaşık bir yıldır hapiste bulunan Papaz Brunson ile Fethullah Gülen'in 'takas edilmeleri' hakkındaki önerisi ile ilgili ol

29 Eylül 2017 13:41

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,(DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Türkiye\'de yaklaşık bir yıldır hapiste bulunan Papaz Brunson ile Fethullah Gülen\'in \'takas edilmeleri\' hakkındaki önerisi ile ilgili olarak \"Böyle bir yola girebileceğimizi hayal bile edemiyorum\" dedi.


 

GÜLEN\'İN İADESİNDE BİR GELİŞME YOK

Nauert, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in iadesinin Türk hükümeti tarafından \'birkaç kez yapıldığını\' kaydettikten sonra \"Biz halen Türk hükümetinin bize sunduğu materyalleri değerlendirmeye ve bakmaya devam ediyoruz. Bu konuda bir yeni gelişme yok. Papaz Brunson\'a gelince, Papaz Brunson\'ı yurduna getirmek bizim için çok ciddi bir konu. Bu konuyu Başkan Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok uzak olmayan bir zamanda, BM Genel Kurulu sıralarında York ziyaretinde tekrar gündeme getirdi. Dışişleri Bakanlığı da Papaz Brunson ile yakından irtibatta. En son Eylül 18\'de ziyaret edildi. Biz halen onun serbest bırakılması için uğraşıyoruz. O Türkiye\'de haksız yere hapsedildi\" dedi.
 

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